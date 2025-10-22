Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 21 Ekim 2025’te kayıp ihbarı yapılan 3 vatandaşın polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu aynı gün içerisinde sağ olarak bulunduğunu duyurdu. Yeşilhisar ve İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekiplerince yapılan arama sonucunda, A.Ş. (1982), F.D. (1974) ve küçük yaşta olan Z.D. (2015) isimli kişilerin ailelerine teslim edildiği belirtildi. Emniyet, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi