Acıları hafifletmek ne mümkün!

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin birinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Acılarını hafifletmek ne mümkün! Bu gece Hatay’dayız." dedi
İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde; " 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim, güzel ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremzedelerin hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz ama acılarını hafifletmek ne mümkün! Bu gece Hatay’dayız. Hatay da Kahramanmaraş da, Adıyaman da bizim. Bu acıyı yaşayan bütün iller bizim. Acıları da, sorunları da birlikte aşacağız."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.