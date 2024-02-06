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Acıları hafifletmek ne mümkün!

İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gece Hatay'da olacaklarını belirtti.

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İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin birinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Acılarını hafifletmek ne mümkün! Bu gece Hatay’dayız." dedi

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde; " 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim, güzel ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremzedelerin hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz ama acılarını hafifletmek ne mümkün! Bu gece Hatay’dayız. Hatay da Kahramanmaraş da, Adıyaman da bizim. Bu acıyı yaşayan bütün iller bizim. Acıları da, sorunları da birlikte aşacağız."

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06 Şub 2024 - 04:06 - Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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