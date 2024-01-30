Sivasspor, Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etti

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın 2023- 2024 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Bartuğ Elmaz, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 19 Şubat 2003'te Tekirdağ'da dünyaya gelen Bartuğ Elmaz, Galatasaray alt yapısında futbola başladı. Ardından 2022 yılında Marsilya'ya transfer olan sporcu, daha sonra Fenerbahçe'de görev yaptı.