Sivasspor, Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etti

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın 2023- 2024 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Bartuğ Elmaz, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 19 Şubat 2003'te Tekirdağ'da dünyaya gelen Bartuğ Elmaz, Galatasaray alt yapısında futbola başladı. Ardından 2022 yılında Marsilya'ya transfer olan sporcu, daha sonra Fenerbahçe'de görev yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.