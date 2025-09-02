Olay saat 20.00 sıralarında Levent'te yaşandı. Bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Y.Ö.'nün elindeki otomatik silah, nöbet değişimi esnasında kazayla ateş aldı. Silahtan çıkan mermiler ise aynı binada güvenlik görevlisi olan B.B. ve M.E.E.'ye isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri gitti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralanan güvenlik görevlilerinin hayati tehlikelerinin olmadığı aktarıldı.

Binada olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, silahı tutan güvenlik görevlisi Y.Ö.'yü silahla birlikte gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.