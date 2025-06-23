Türkiye’de bir süredir farklı kentleri yürüyerek gezen ve sosyal medyada yayın yapan Hyojeong Park’ın son durağı Ordu oldu. Ünye ve Fatsa ilçelerinde konaklayan ve 2 gündür gezisini takipçilerine anlık olarak gösteren Hyojeong Park, Perşembe ilçesine ulaştı. Vatandaşlar tarafından da merakla karşılanan Hyojeong Park, Ordu gezisi sonrasında Trabzon’a kadar yürüyeceğini ve sonrasında ise Gürcistan’a gitmeyi amaçladığını belirtti.

"Türkiye ve Güney Kore kardeş ülke"

Ordu ve Türkiye’nin çok güzel olduğunu belirten Hyojeong Park, “Ordu’da deniz ve yeşil çok güzel. Türkiye’yi seviyorum. Samsun’dan sonra Çarşamba, Terme, Ünye, Fatsa, Perşembe, şimdi de Ordu şehir merkezine yürüyorum. Sonrasında ise Trabzon’a gideceğim. Türkiye ve Güney Kore kardeş ülke” diye konuştu.

Öte yandan Hyojeong Park, daha önce İstanbul'un Kadıköy ve Samsun'un Çarşamba ilçesinde bazı kişiler tarafından rahatsız edilmiş ve o anlar Güney Koreli gezginin canlı yayın kamerasına yansımıştı.