Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından sınır kapıları ve limanlarda yürütülen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen çok sayıda araca el konuldu. Operasyonlar kapsamında yakalanan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 280 milyon 533 bin Türk lirası olduğu belirtildi.

Ele geçirilen araçların dağılımı ise 104 otomobil, 48 TIR, 56 çeşitli vasıta ve 25 iş makinesi olarak kayıtlara geçti.

“Mücadele kararlılıkla sürdürülüyor”

Açıklamada, gerçekleştirilen operasyonların kayıt dışı ekonominin önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve kamu düzeninin korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla kaçakçılıkla etkin mücadele edildiği belirtilerek, yasa dışı ticaretle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.