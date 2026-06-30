CHP'de bugün siyasi gündemi belirleyecek kritik gelişmeler yaşanacak. Gözler bir yandan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde yapılacak MYK toplantısına, diğer yandan TBMM'de konuşacak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çevrildi.

Partide mutlak butlan kararı sonrasında genel başkan olarak göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilecek MYK toplantısında, aralarında il başkanlarının da bulunduğu yaklaşık 20 isim hakkında ihraç sürecinin ele alınacağı öne sürülüyor. Hangi isimlerin disipline sevk edileceği ve ihraç edilip edilmeyeceği ise merakla bekleniyor.

ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA NE KONUŞACAK?

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşacak. Parti içinde yaşanan gelişmelerin gölgesinde yapılacak konuşmada Özel'in vereceği mesajlar ve izleyeceği yol haritasının siyaset kulislerinde yankı uyandırması bekleniyor.