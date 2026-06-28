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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bazı basın yayın organlarında yer alan, CHP Genel Merkezi tarafından TBMM'ye yazı gönderildiği ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın Grup Başkanı olarak atandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Sarı, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, CHP Genel Merkezi'nin bu yönde herhangi bir tasarrufunun bulunmadığını ifade etti.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında CHP Genel Merkezi tarafından TBMM'ye bir yazı gönderildiğinden bahisle; Manisa Milletvekilimiz Sayın Özgür Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak'ın Grup Başkanı olarak atandığına yer verilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır" denildi.

Müslim Sarı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, siyasi partilerin yetkili isimlerinden doğrulanmadan bu tür haberlerin servis edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, basın kuruluşlarını daha dikkatli davranmaya davet etti.