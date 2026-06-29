Benek, imza sürecine 74 il başkanının katkı sunduğunu ifade ederek, "Bu çalışma kişisel değil, örgütümüzün ortak talebidir. Türkiye'nin dört bir yanındaki örgütlerin aynı iradede buluşması, parti içi dayanışmanın güçlü bir göstergesidir." dedi.

Parti tüzüğünde öngörülen sürecin işletilmesi gerektiğini vurgulayan Benek, "1004 imzayla ortaya konulan iradenin tüzük hükümleri doğrultusunda değerlendirilmesi ve gerekli adımların gecikmeden atılması, parti içi demokrasinin güçlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Hüseyin Benek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük gücü örgütüdür. Delegelerin iradesine saygı duyulan, ortak aklın esas alındığı bir anlayış partimizi daha da güçlendirecek ve Türkiye'nin umudu olmayı sürdürecektir." diye konuştu.