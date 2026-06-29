Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koru–Yaşamkent ve Koru–Bağlıca Metro Uzatma Hattı projesinin Yatırım Programı’na alındığını açıkladı.

Yavaş, Temmuz ayında hattın yapım ihalesine belediyenin kendi imkânlarıyla çıkılacağını belirtti. Toplam 9,36 kilometre uzunluğunda ve çift hat olarak planlanan projede 5 yeni istasyon inşa edileceği ifade edildi.

Ayrıca M5 Kızılay–Dikmen Metro Hattı ile M6 Çayyolu–Sincan Bağlantı Hattı projeleri için de hazırlıkların sürdüğü, bu hatların da Yatırım Programı’na alınmasının ardından ihale sürecine geçileceği bildirildi.