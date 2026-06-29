Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve karasineklere karşı kent genelinde yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle parklar, yeşil alanlar ve vatandaşların yoğun kullandığı bölgelerde gece saatlerinde yapılan uygulamalarla zararlı haşerelere karşı etkin mücadele sürdürülüyor.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, ilaçlamaların gece yapılmasının daha verimli sonuç verdiğini belirterek, hem sıcaklık hem de nem koşullarının bu saatlerde mücadeleyi daha etkili hale getirdiğini ifade etti. Yavuz ayrıca kimyasal yerine biyolojik ürünler kullanıldığını, böylece doğadaki yararlı canlıların da korunduğunu söyledi.

Yavuz, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında konaklama bölgelerinde de rutin programın dışında ek ilaçlama çalışmaları yapıldığını aktardı.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Polat ise mayıs ayında yaklaşık 1910, haziran ayında ise 2 bin 300 noktada ilaçlama gerçekleştirildiğini belirterek, çalışmaların yaz boyunca aralıksız süreceğini kaydetti.

Polat, vatandaşlardan gelen şikâyet ve talepler doğrultusunda planlı ve sürekli bir ilaçlama programı yürüttüklerini vurguladı.