TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 9 bin kişi artış gösterdi. Buna rağmen işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesini korudu.

Cinsiyete göre işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda ise yüzde 10,5 olarak kaydedildi.

İstihdam 285 Bin Kişi Arttı

Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bine ulaştı. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık yükselişle yüzde 48,5 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,1 olurken, kadınlarda yüzde 31,4 seviyesinde hesaplandı.

İş Gücüne Katılım Oranı Yükseldi

İş gücü, Mayıs ayında 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 52,8 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 71, kadınlarda ise yüzde 35 olarak açıklandı.

Genç İşsizlik Yüzde 14,8'e Çıktı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 14,8'e yükseldi.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,2 olurken, genç kadınlarda bu oran yüzde 21,8 olarak gerçekleşti.

Atıl İş Gücü Oranı Yüzde 31'e Yükseldi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, çalışanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi Mayıs ayında 0,2 saat artarak 42,4 saate ulaştı.

Öte yandan zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizleri kapsayan atıl iş gücü oranı ise bir önceki aya göre 0,9 puan artarak yüzde 31 oldu.

Ayrıca zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,5 olarak kayıtlara geçti.