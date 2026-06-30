Kulübün paylaşımında, Larkin'in 2018 yılında Anadolu Efes'e transfer olduğu ve kısa sürede yalnızca saha içindeki performansıyla değil, karakteriyle de kulübün simge isimlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"2018'de aramıza katıldığında, bu yolculuğun bizi nereye götüreceğini bilmiyorduk. Ama daha ilk günden, buraya sadece basketbol oynamaya gelmediğin, hayatlarımızda çok daha fazla yere sahip olacağın belliydi."

Paylaşımda, Shane Larkin ile kazanılan iki EuroLeague şampiyonluğu, çok sayıda kupa, tarihi zafer ve bireysel rekorlara dikkat çekildi.

Kulüp açıklamasında ayrıca şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bugün sadece bir basketbolcuya değil, pek çok çocuğun rol modeline ve kulüp tarihimizde her zaman çok özel bir yere sahip olacak örnek bir sporcuya veda ediyoruz."

Anadolu Efes, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Bize yaşattığın her şey için çok teşekkürler Sugar Shane!"

Shane Larkin, 2018 yılında transfer olduğu Anadolu Efes formasıyla Avrupa basketbolunun en başarılı guardlarından biri olurken, kulübün üst üste elde ettiği EuroLeague şampiyonluklarında başrol oynadı ve taraftarların unutamayacağı isimler arasına girdi.