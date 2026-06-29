Malta ekibi Santa Lucia FC, kaleci antrenörlüğü için Türk Antrenör Erhan Kuşkapan ile anlaştı. Kuşkapan, daha önce Ampute Milli Takımı ile uluslararası başarılar elde etmişti. Yeni sezonda Santa Lucia FC'nin kalecilerini Kuşkapan çalıştıracak.

Ülkemizde Ankaraspor, Bandırmaspor, Bodrumspor, Tokatspor, Keçiörengücü gibi takımlarda 15 yıl profesyonel kalecilik yapmış ardından antrenörlük kariyerine başladı.

Gazi Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu olan Kuşkapan, yüksek Lisansını ise Hoca Ahmet Yesevi üniversitesinde yaptı. UEFA - A lisansa sahip olan Kuşkapan, iyi derecede İngilizce biliyor.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ REKORLAR İLE DOLU

Erhan Kuşkapan, 2020-2021 sezonunda hem oyuncu hem teknik direktör olarak görev aldığı Ankara Bugsaş Sporda o sezon için profesyonel liglerde görev yapan en genç teknik direktör oldu.

Ardından Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı ile beraber kazandığı 1 Dünya ve 2 Avrupa Kupası ile Dünya'da uluslararası düzeyde bu dalda kırılması zor bir rekoru elinde bulunduran Kuşkapan, son olarak Kuzey Makedonya'nın süperlig ekibi Gostivar takımında ard arda 1112 dakika gol yemeden rekor kıran Mert Nobre'nin teknik direktörlüğündeki ekibin Kaleci Antrenörü olarak ülkemizi temsil etti.

Ayrıca Erhan Kuşkapan tv ekranlarında 5. sezonuna devam eden -2. Lig Futbol Dosyası- programında yorumcu olarak görev alıyor.