Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaz tatilini sporla değerlendirmek isteyen çocuklar için ücretsiz yaz okulu spor kurslarını bu yıl da hayata geçirdi. Sosyal destek alan ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen kurslar için başvurular alınmaya başlandı.

Altınpark 100. Yıl ve Sincan Atatürk Yüzme Havuzu Spor Kompleksleri'nde gerçekleştirilecek kurslara, 6-16 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek. Katılımcılar; yüzme, voleybol, basketbol, mini futbol, okçuluk, dart, jimnastik ve güreş olmak üzere toplam sekiz branş arasından iki tercih yapabilecek.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Spor Eğitmeni Burcu Özkalp, yaz okulu programıyla çocukların hem fiziksel gelişimlerini desteklemeyi hem de sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Özkalp, "Amacımız, çocuklarımızı ekran bağımlılığından uzaklaştırmak, spor alışkanlığı kazandırmak ve yaz tatilini verimli geçirmelerine katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz yaz okulu spor kurslarına katılmak isteyen aileler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin başvuru sistemi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

🤸‍♀️ Sosyal destek alan ailelerimizin 6-16 yaş aralığındaki çocukları için düzenlediğimiz ücretsiz "Yaz Okulu Spor Kursları" için başvurular başladı.



Çocuklarımız; Altınpark 100. Yıl ve Sincan Atatürk Yüzme Havuzu Spor Komplekslerimizde yüzme, voleybol, basketbol, mini futbol,… pic.twitter.com/WZ3mKKZXFa — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) June 28, 2026