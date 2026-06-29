Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan “asfalt çalışmalarının yalnızca NATO Zirvesi nedeniyle başlatıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belediyeden yapılan bilgilendirmede, yol yapım ve asfalt serim çalışmalarının yıllık planlamalar doğrultusunda kent genelinde aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

“Çalışmalar yıllık program kapsamında yürütülüyor”

ABB açıklamasında, 2025 yılı boyunca Ankara merkez ve mücavir alan sınırları içerisinde yaklaşık 2 milyon ton asfalt serimi gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmaların belirli bir organizasyona bağlı olmadığı, şehir genelinde planlı şekilde devam ettiği ifade edildi.

Yaz dönemi için 4 milyon ton asfalt hedefi

Belediyenin Mart ayında kamuoyuyla paylaştığı planlamaya da atıfta bulunulan açıklamada, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte trafik yoğunluğunun azalacağı dönemin fırsata çevrildiği ve yaz boyunca asfalt çalışmalarının hızlandırılacağı hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca yaklaşık 4 milyon ton asfalt serimi hedeflendiği ve 200 okul bahçesinin de yenileneceği bilgisi yer aldı.

“Saha koşulları çalışmaları hızlandırdı”

Sahada çalışmaların daha yoğun görünmesinin nedenine de değinilen açıklamada, bazı güzergâhlarda uygulanan trafik düzenlemeleri ve güvenlik tedbirleri sayesinde ekiplerin daha kısa sürede çalışma imkânı bulduğu belirtildi.

ABB, bu durumun çalışmalardaki artışın nedeni olmadığını, yalnızca uygulama hızını etkileyen saha koşullarından kaynaklandığını ifade etti.

“İddialar gerçeği yansıtmıyor”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllık program kapsamında devam eden asfalt çalışmalarının yalnızca NATO Zirvesi nedeniyle yapılıyormuş gibi gösterilmesinin doğru olmadığını vurgulayarak, kamuoyunu yanlış bilgilendiren paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.