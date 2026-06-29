Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nda temsil edildiğini belirterek, iki devletli çözüm siyasetinin artık kurumsallaştığını söyledi.

Yalova’da düzenlenen “Doğu Akdeniz’de Türk Varlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Stratejik Önemi” konulu konferansta konuşan Tatar, Kıbrıs meselesinin tarihsel sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Federasyon arayışları sonuçsuz kaldı”

Tatar, Kıbrıs’ta uzun yıllar federasyon temelinde çözüm arayışlarının sürdüğünü hatırlatarak, bu süreçlerin sonuç vermediğini ifade etti. Rum tarafının farklı dönemlerdeki çözüm önerilerini reddettiğini savunan Tatar, Annan Planı sürecine de değindi.

“İki devletli siyaset yerleşmiştir”

2017 yılında İsviçre’nin Crans-Montana kentindeki görüşmelerin de sonuçsuz kaldığını belirten Tatar, federasyon modelinin artık geride kaldığını vurguladı.

Tatar, “Dolayısıyla bu kadar yollar alınmışken, bu kadar yollardan geçilmişken artık iki devletli siyaset bana göre kurumsallaşmış, yerleşmiştir” dedi.

“KKTC, uluslararası platformlarda temsil ediliyor”

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nda yer aldığını ifade eden Tatar, uluslararası temasların arttığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin farklı platformlarda temsil edildiğini söyledi.

“Egemenlik vurgusu”

Kıbrıs Türk halkının egemenliğine dikkat çeken Tatar, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte hak ve çıkarların korunmaya devam edeceğini belirtti.

Tatar, “Egemenlik devlettir. Devlet demek gelecek, güvenlik, barış ve istikrar demektir” ifadelerini kullandı.

“Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan vurgusu”

KKTC’nin yalnızca kara parçasından ibaret olmadığını söyleyen Tatar, deniz yetki alanları ve egemenlik haklarıyla Doğu Akdeniz’de stratejik bir konuma sahip olduklarını ifade etti.

Türkiye ile güçlü iş birliğine vurgu yapan Tatar, “Mavi Vatan, Gök Vatan ve Ana Vatan anlayışıyla geleceğe güçlü adımlarla yürüyoruz” dedi.