Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden kara para aklama ile vergi kaçakçılığı yaptıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucu, örgütün yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği ve bu gelirleri akladığı tespit edildi.

8 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma kapsamında 26 Haziran 2026 tarihinde Ankara merkezli 8 ilde 58 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından 29 Haziran’da 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık tarafından serbest bırakılırken, 44 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

31 Şüpheli Tutuklandı

Mahkeme, 44 şüpheliden 31’inin tutuklanmasına karar verirken, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyon kapsamında gözaltında bulunan 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Yetkililer, organize suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetleri ve kara para aklama zincirine ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.