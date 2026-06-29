Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından kente kazandırılan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, hafta sonunda yoğun ziyaretçi ilgisiyle dolup taştı. 1 milyon metrekarelik geniş bir alanda hizmet veren park, 27-28 Haziran tarihlerinde yaklaşık 42 bin kişiyi ağırladı.

Her yaştan Başkentliyi doğayla ve sosyal yaşamla buluşturan park, özellikle hafta sonu çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği alanlardan biri oldu. Güneşli havayı fırsat bilen Ankaralılar, parkta keyifli ve hareketli bir hafta sonu geçirdi.

İki Günde 42 Bin Ziyaretçi

ABB’nin verilerine göre, 27 Haziran Cumartesi günü parkı yaklaşık 7 bin 20 kişi ziyaret etti. Bu girişlerin 2 bin 340’ı araçla gerçekleşti.

28 Haziran Pazar günü ise ziyaretçi sayısı yaklaşık 35 bine ulaştı. Bu gün araçla giriş sayısı 8 bin olarak kaydedildi.

Böylece iki günün toplamında Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nı yaklaşık 42 bin kişi ziyaret ederken, toplam araç giriş sayısı 10 bin 340 oldu.

Ailelerin Yeni Gözdesi Oldu

Geniş yeşil alanları, yürüyüş parkurları ve dinlenme noktalarıyla dikkat çeken parkta, çocuklar oyun alanlarında doyasıya eğlenirken, aileler de doğayla iç içe vakit geçirme imkânı buldu. Park, kısa sürede Başkent’in en popüler sosyal yaşam alanlarından biri haline geldi.