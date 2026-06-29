

Çaycuma Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çektirme Kafe’nin açılışında konuşan eski CHP Grup Başkanvekili, eski milletvekili ve yazar Kemal Anadol, hem denizcilik tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın ilçeye kazandırdığı projeleri övdü.

Konuşmasında Türkiye'nin denizcilik geçmişine dikkat çeken Anadol, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte tarihi gemilerin korunamamasını eleştirdi. Averof, Avrora, Yavuz, Nusret ve Kartal İstimbotu örneklerini sıralayan Anadol, Türkiye'nin deniz kültüründen uzaklaşmasının gelişimini olumsuz etkilediğini savundu.

"Yılmaz Büyükerşen'in ilçelerdeki versiyonu Bülent Kantarcı"

Anadol konuşmasının devamında Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın vizyoner bir yönetim anlayışına sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca Anadol Eskişehir'i örnek göstererek şu değerlendirmede bulundu; “Bizim büyükşehir belediye başkanlarımız arasında ideal başkan Yılmaz Büyükerşen'dir. Eskişehir'i bilim, kültür ve turizm kentine dönüştürdü. Onun ilçelerdeki versiyonu da Bülent Kantarcı'dır. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum."

Çektirme Kafe projesinin yalnızca bir sosyal tesis olmadığını vurgulayan Anadol, Karadeniz'in denizcilik tarihini yaşatan önemli bir kültürel miras projesi olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin denizcileşmesi yolunda bir adım"

Projenin denize kıyısı bulunan belediyelere örnek olması gerektiğini belirten Anadol, Çektirme Kafe'nin Türkiye'nin denizcilik kültürünü yeniden canlandırma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Çocukluğunun bir bölümünü Çaycuma'da geçirdiğini hatırlatan Anadol, yıllar içinde ilçede yaşanan değişime dikkat çekerek, "Çocukluğumdaki Çaycuma'yı da, milletvekilliği döneminde gördüğüm Çaycuma'yı da biliyorum. Gördüğüm şudur; Bülent Kantarcı, Çaycuma'yı adeta hızlandırılmış bir film gibi yeniliklere yenilik katarak bugünkü haline getirdi. Yarın da halkı yeni sürprizlerle buluşturacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.