Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ağrı Valiliği himayelerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonuyla 3-4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası için hazırlıklar son aşamaya geldi. Ağrı’da ilk kez gerçekleştirilecek organizasyon için Valilik koordinasyonunda çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Spor Turizmi Vurgusu: “Geleceğin En Önemli Dinamiği”

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, şampiyonanın spor turizmi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, Doğu Anadolu’nun artık spor organizasyonlarıyla anılması gerektiğini vurguladı.

Akülke, “Spor turizmi geleceğin en önemli dinamiklerinden biridir. ‘Spor turizmin geleceğidir’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, Ağrı’da gerçekleştireceğimiz organizasyonla spor turizmini ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonuyla birleştirerek ülkemize güçlü bir mesaj vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Akülke, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Ağrı’da bulunmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Zorlu Parkurlar, Yüksek Rakımda Mücadele

Şampiyona; TRT Park (Millet Bahçesi) alanından başlayacak, Diyadin Murat Kanyonu’nda devam edecek ve Tendürek Dağı’nın 3 bin 500 metre rakımında gerçekleştirilecek seremoniyle tamamlanacak. Sporcular ayrıca Doğubayazıt’taki İshak Paşa Sarayı etabının ardından 3 bin 200 metre yükseklikteki finiş noktasına ulaşmak için mücadele edecek.

Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından katılımın beklendiği organizasyon için parkur düzenlemeleri ve teknik altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Ağrı’nın Doğal Güzellikleri Dünya Sahnesinde

Ağrı’nın eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerini motor sporlarının heyecanıyla buluşturacak şampiyona, hem sportif rekabeti hem de bölgenin tanıtımını ön plana çıkaracak. Organizasyonun, bölge turizmine ve ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası ile birlikte Ağrı’nın spor turizmi potansiyelinin güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor.