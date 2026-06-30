Olay, 28 Haziran'da Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan Ayanikola Sahili'nde meydana geldi. Ordu Valiliği tarafından olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı günde, arkadaşlarıyla birlikte denize giren Aytekin Ergin (17), bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri, itfaiye, dalgıçlar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde ve kıyı şeridinde kapsamlı arama çalışması başlattı.

Cansız Bedeni Kıyıya Vurmuş Halde Bulundu

Arama çalışmalarının üçüncü gününde, bugün saat 07.00 sıralarında Aytekin Ergin'in cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 500 metre uzaklıkta kıyıya vurmuş halde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ergin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, uzmanlar vatandaşları özellikle denize girmenin yasak olduğu günlerde can güvenliği açısından uyarılara uymaları konusunda bir kez daha dikkatli olmaya çağırdı.