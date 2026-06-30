İstanbul Barosu binasına asılan "LGBTI+ Hakları İnsan Haklarıdır" yazılı pankart kamuoyunda tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saral, hukuk kurumlarının ideolojik söylemlerin değil hukukun ve adaletin temsilcisi olması gerektiğini savundu. İstanbul Barosu'nu eleştiren Saral, "Hukukun temsilcisi olması gereken bir kurumun, ideolojik propagandanın taşıyıcısı haline gelmesi düştükleri acınası durumun göstergesidir. Ahlaki yozlaşmayla bilinen İstanbul Barosu'nun attığı bu adım, milletin ortak vicdanını yaralamış, hukuk kurumlarının tarafsızlığına gölge düşürmüştür" ifadelerini kullandı.

Baroların belirli ideolojik akımların sözcülüğünü yapmaması gerektiğini belirten Saral, açıklamasında, "Baroların görevi hukuku, adaleti ve milletin hakkını savunmaktır. Toplumun değerlerini yok sayan bu anlayış, hukuki sorumluluktan uzak, ideolojik bir tercihin ürünüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Saral, Türkiye'nin aile yapısını ve toplumsal değerlerini hedef aldığını öne sürdüğü girişimlere karşı sessiz kalınmaması gerektiğini savunarak, milletin hassasiyetlerini esas alan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

İstanbul Barosu ise binasına astığı pankartta "LGBTI+ Hakları İnsan Haklarıdır" mesajına yer vermişti. Pankart, sosyal medyada farklı kesimlerden destek ve eleştiriler aldı.