Doğu Karadeniz'de kış uykusundan uyanan ayılar, bahar ve yaz aylarında yerleşim alanlarına inerek yiyecek arıyor. Özellikle arı kovanlarını hedef alan ayılar, bölgedeki arıcıların en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Halil İbrahim Saruhan da kovanlarının iki kez ayı saldırısına uğramasının ardından farklı bir çözüm geliştirdi. Daha önce yük taşımak amacıyla yaptığı asansör sistemini geliştirerek kovanlarını evinin dış cephesine monte ettiği ahşap platforma taşıdı.

Kendi Yaptığı Asansörle Kovanlarına Ulaşıyor

Tamamen kendi emeğiyle hazırladığı sistem sayesinde kovanlarına güvenli şekilde ulaşan Saruhan, hem bakım hem de bal hasadı işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Kaynak işlerinden elektrik tesisatına kadar tüm detayları kendisinin hazırladığını belirten deneyimli arıcı, sistemin ayı saldırılarına karşı oldukça etkili olduğunu söyledi.

Saruhan, "Bu bir ayı-petek hikayesi. Ayılar iki kez kovanlarıma zarar verdi. Bunun üzerine kovanları yüksek bir platforma taşımaya karar verdim. Yaklaşık bir yıl içerisinde planlayıp tüm işçiliğini kendim yaptım. Platform yerden yaklaşık 5 metre yüksekte bulunuyor. Ayının oraya ulaşma şansı yok. Sistemi görenler büyük şaşkınlık yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Karadeniz İnsanının Pratik Zekâsı"

Halil İbrahim Saruhan'ın yeğeni Fettah Saruhan ise bölgede ayı saldırılarının sık yaşandığını belirterek, geliştirilen sistemin zorunluluktan ortaya çıktığını söyledi.

Saruhan, "Yaz aylarında arılar burada kalıyor. Bölgede sürekli gelen ve 'ayı dayı' dediğimiz bir ayı var. Amcam da kovanları onun ulaşamayacağı bir noktaya taşımak zorunda kaldı. Önceden bulunan asansör sistemi geliştirilerek bu platform oluşturuldu. Karadeniz insanının pratik zekâsını yansıtan doğal bir çözüm oldu. Tabii ayı asansör kullanmayı öğrenmezse..." diyerek esprili bir değerlendirmede bulundu.

Rize'de Arıcılara İlham Veren Uygulama

Sosyal medyada da ilgi gören bu sıra dışı yöntem, özellikle ayı saldırılarının yoğun yaşandığı Doğu Karadeniz'de arıcılıkla uğraşan üreticiler için örnek bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Hem arı kovanlarını koruyan hem de bakım süreçlerini kolaylaştıran sistem, bölgedeki üreticilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.