Ankara'nın Mamak ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

19 Mayıs Bulvarı (Samsun Yolu) Mamak istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AEZ 826 plakalı servis minibüsü ile yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş yolda karşı şeride geçen 06 EBS 694 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.