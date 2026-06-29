Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde yükselen dolunay, şehir manzarasıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Başkent semalarında görülen dolunay, geceye görsel şölen kattı. Şehrin siluetiyle birlikte izlenen dolunay, vatandaşların da ilgisini çekti.

Akşam saatlerinde doğan dolunay, Ankara'nın farklı noktalarından net bir şekilde gözlemlenirken, ortaya çıkan manzara gökyüzü tutkunları ve fotoğraf meraklıları tarafından ilgiyle takip edildi.

Şehir ışıklarıyla bütünleşen dolunay, Başkent'te geceye ayrı bir güzellik katarken, ortaya etkileyici kareler çıktı.