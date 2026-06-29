Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'nın 30 Haziran Salı günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Parti tarafından paylaşılan duyuruya göre, TBMM'de yapılacak grup toplantısı saat 13.30'da başlayacak. CHP, toplantının partiye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayımlanacağını bildirdi.

Siyasi gündemin yoğun olduğu bir dönemde gerçekleştirilecek toplantıda Özgür Özel'in, güncel siyasi gelişmeler, ekonomi, yargı süreçleri ve parti gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

CHP'nin paylaşımında, "Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel TBMM Grup Toplantısı" ifadelerine yer verilirken, vatandaşlar da toplantıyı sosyal medya platformları üzerinden canlı takip edebilecek.