Doğru Yatırımlarla Milyonlarca Dolar Gelir Sağlanabilir. Tarih sahnesinin en önemli yerleşimlerinden biri olan Gordion Antik Kenti, artık UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Ancak bu eşsiz kültürel miras, ülkemize sağladığı ekonomik katkı açısından hala büyük bir potansiyel barındırıyor. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek ise doğru yatırımlarla mümkün olabilir.

Machu Picchu’nun Peru’ya Sağladığı Milyon Dolarlık Gelir

Peru’nun dünyaca ünlü antik kenti Machu Picchu, her yıl yaklaşık 1 milyon turisti kendine çekiyor. Yabancı turistlerden alınan giriş ücretleri sayesinde doğrudan sağlanan gelir yaklaşık 40 milyon dolar. Ancak bu rakam, Machu Picchu’nun ekonomik katkısını tam anlamıyla yansıtmıyor.

Konaklama, ulaşım, tur rehberliği, restoranlar, hediyelik eşya satışları gibi birçok alanda dolaylı olarak ülke ekonomisine katkı sağlayan Machu Picchu, yıllık toplamda 150 milyon dolara kadar ekonomik fayda yaratıyor. Bu başarı, doğru pazarlama ve turizm stratejilerinin bir sonucudur.

Gordion Antik Kenti’nin Görülmeyen Dev Potansiyeli

Şimdi aynı başarıyı Gordion Antik Kenti’nde gerçekleştirmek mümkün mü? Kesinlikle evet.

•⁠ ⁠Doğru yatırımlar ve tanıtım stratejileriyle Gordion Antik Kenti’nin yıllık doğrudan gelirlerinin 200 milyon dolara ulaşması mümkündür.

•⁠ ⁠Dolaylı gelirlerle birlikte bu rakamın 500 milyon dolara kadar çıkabileceği öngörülmektedir.

Ankara Polatlı’da bulunan bu antik kent, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli kültürel değerlerinden biri. Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’ne olan yakınlığı ve Ankara’nın büyük turistik cazibe merkezlerinden biri olma potansiyeli, Gordion’u eşsiz bir konuma yerleştiriyor.

Türkiye’nin Machu Picchu’su Neden Olmasın?

Machu Picchu’nun Peru’ya sağladığı gelirler sadece giriş ücretleriyle sınırlı değil. Turistik tesisler, uluslararası tanıtım kampanyaları ve yerel halkın turizme dahil edilmesi sayesinde gelirler her yıl artmaya devam ediyor.

Gordion Antik Kenti’nin de benzer bir yaklaşımla değerlendirilmesi durumunda:

1.⁠ ⁠Dünya çapında tanıtım kampanyaları başlatılmalı.

2.⁠ ⁠Dijital platformlarda ve uluslararası turizm fuarlarında aktif rol alınmalı.

3.⁠ ⁠Konaklama, ulaşım ve turizm altyapıları geliştirilmeli.

4.⁠ ⁠Yerel halkın bu projeden ekonomik olarak yararlanması sağlanmalı.

Türkiye’nin Machu Picchu’su Gordion olabilir! Ancak bunun gerçekleşmesi için yapılacak yatırımların doğru planlanması, tanıtımın dünya çapında etkili bir şekilde yapılması ve bölgenin turistik altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor.

Gordion Antik Kenti, Anadolu’nun kadim tarihini tüm dünyaya anlatabilecek bir merkez olabilir. Burası, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ilgiyle izleyeceği bir turizm markası haline gelebilir.