Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başkanlık koltuğunu Mükremin Başaran İlkokulu öğrencisi Öykü Afra'ya devir etti.

Gölbaşı Belediyesi’nde gerçekleşen törende Başkan Odabaşı, çocukların bayramını kutlayarak, bu özel günün anlam ve önemine dikkat çekti. Başkanlık koltuğuna oturan minik başkan Öykü Afra, Odabaşına taleplerini sundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Odabaşı ise şu ifadeleri kullandı; "Bugün Gölbaşı’nın yarınları, kendi minik ama yüreği büyük evlatlarımıza emanet. Belediye Başkanımız makamını, Şehit Komando Mükremin Başaran İlkokulu öğrencisi Öykü Afra’ya devretti. Bugün makamda bir umut, bir hayal ve çocukça bir heyecan var. O heyecan iyi ki var, hep olsun!"