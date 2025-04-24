Gölbaşı Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle beraber ilaçlama çalışmalarına başladı. Bahar aylarının en büyük sorunlarından biri olan, haşereler ve sivrisinekler vatandaşın kabusu oluyor. Gölbaşı Belediyesi de haşereler ve sivrisinekleri önlemek için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

İlaçlama işlemleri park, bahçeler, sokaklar, çocuk alanları ve yaşam alanlarında yapılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Gölbaşı Belediyesi şu ifadeleri kullandı; "Ekiplerimiz; parklar, bahçeler, çocuk oyun alanları ve yaşam alanlarımızın tamamında haşerelere karşı mücadele ediyor. Larva döneminden itibaren önlem alıyor; sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı haşerelerin çoğalmasını engellemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Gölbaşı’nda haşerelere yer yok! 🦟❌



Ekiplerimiz; parklar, bahçeler, çocuk oyun alanları ve yaşam alanlarımızın tamamında haşerelere karşı mücadele ediyor.



Larva döneminden itibaren önlem alıyor; sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı haşerelerin çoğalmasını engellemek için… pic.twitter.com/ml4IFicH9Y — Gölbaşı Belediyesi (@GolbasBld) April 24, 202