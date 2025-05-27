Gölbaşı Belediyesi kadınlar için mükemmel bir etkinlik düzenliyor. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 13:30'da Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı Konser Alanı'nda kadınlarla birlikte aerobik yapılacağını açıklandı.

Bu etkinliğin farkı, binlerce kadının katılımıyla beraber Guinness Rekoru için aerobik yapılacak. Belediye paylaşımında etkinliğe katılacak kadınlar için katılım formu bıraktı, o forma ulaşmak için bu yazının üzerine tıklayabilirsiniz.