Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partide sürdürülebilir bir zeminin kalmadığını ve iki yıldır yapılan uyarıların dikkate alınmadığını belirtti.

Demir açıklamasında, “Geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm” ifadelerine yer verdi.

Demir'in istifasıyla birlikte Gelecek Partisi Meclis’teki sandalye sayısı bir kez daha azalmış oldu. Demir'in bağımsız mı devam edeceği yoksa başka bir siyasi partiye geçip geçmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.