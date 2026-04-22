Her yıl 22 Nisan’da kutlanan Dünya Günü kapsamında çevre bilinci bir kez daha gündeme taşındı. Doğayla kurulan ilişkinin insanlığın geleceğini doğrudan etkilediğine dikkat çekilen günde, sürdürülebilir yaşam için ortak sorumluluk vurgusu öne çıktı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, yaptığı açıklamada yürüttükleri uluslararası çevre eğitim programlarıyla toplumda farkındalık oluşturmayı ve bireyleri harekete geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. Vakıf, çevreyi korumanın yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerin yaşam hakkını da güvence altına almak anlamına geldiğini vurguladı.

Açıklamada, “Korunan her doğa parçası, aslında kendi geleceğimizdir” ifadeleriyle doğa koruma çalışmalarının hayati önemine dikkat çekildi.

Uzmanlar ise İklim Değişikliği ve çevresel sorunlara karşı bireysel ve toplumsal adımların artırılması gerektiğini belirtiyor.

Dünya Günü kapsamında yapılan çağrılar, daha yaşanabilir bir dünya için ortak hareket etmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.