Eskişehir’de çıkan orman yangınında görev başında hayatını kaybeden orman işçisi Eyüp Dereli, geride sadece ailesini ve sevenlerini değil; geçim sıkıntısı içindeki binlerce orman işçisinin ortak çığlığını da bıraktı.

Dereli’nin daha önce yakın çevresiyle paylaştığı mesajlar ortaya çıktı. Dereli, yangından önce arkadaşlarına attığı mesajlarda ekonomik zorluklara dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı; “Maaşımızı bu ay zamlı alabilecek miyiz?”

“Orman işçileri geçinemiyor.”

Zorlu Şartlarda Canla Başla Mücadele!

Orman işçileri, yaz aylarında Türkiye’nin dört bir yanında artan yangınlara karşı ön safta mücadele ediyor. Sıcak havada, zorlu arazide, canlarını tehlikeye atarak çalışan bu emekçiler, çoğu zaman kamuoyunun gölgesinde kalıyor. Eyüp Dereli de onlardan biriydi.

Tepkiler Büyüyor!

Dereli’nin vefat haberinin ardından sosyal medyada birçok kişi orman işçilerinin özlük haklarının ve maaşlarının iyileştirilmesi için çağrıda bulundu.