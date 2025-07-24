İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, 22 yaşındaki golcü için 16 milyon Euro + bonuslar önerirken, Almanya Bundesliga temsilcisi RB Leipzig ise teklifi 16.5 milyon Euro’ya kadar çıkardı. Ancak Göztepe'nin futbol operasyonlarını yürüten Sport Republic şirketi, Romulo için minimum 20 milyon Euro gelir hedefi belirlediği için bu teklifleri kabul etmedi.

İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, Belçika’dan Anderlecht, İngiltere’den Nottingham Forest ve Wolverhampton, Türkiye’den ise Galatasaray ve Trabzonspor da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Ancak şu ana kadar 20 milyon Euro barajını aşan bir teklif gelmedi. Romulo, transfer ihtimaline karşı hiçbir hazırlık maçında riske edilmedi ve özel maçlarda süre almadı.

Göztepe'de 6. Transfer: Amin Cherni Kadroda

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Tunuslu sol bek Amin Cherni ile resmi sözleşme imzaladı. Fransa Ligue 2 ekiplerinden Laval'dan transfer edilen 22 yaşındaki oyuncuyla, 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme yapıldı. Göztepe, daha önce Arda Okan, Godoi, Rhaldney, Janderson ve Sabra’yı kadrosuna katmıştı.

Transferle ilgili değerlendirme yapan Göztepe Sportif Direktörü İvan Mance, “Cherni'nin sözleşmesinin son yılında olması bu transferi bizim için avantajlı hale getirdi. Tunus Milli Takımı'nda da forma giyen bir oyuncu. Eğer iyi bir sezon geçirirse, Dünya Kupası’nda oynama ihtimali yüksek. Kadromuza katıldığından dolayı mutluyuz” açıklamasını yaptı.