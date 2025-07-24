Bodrum FK tarafından yapılan açıklamada, “Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulübümüze veda eden futbolcumuz Süleyman Özdamar’a katkıları ve emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Süleyman Özdamar Bodrum FK Kariyeri

32 yaşındaki deneyimli stoper, 2021 yılında Bodrum FK’ya katılmış, takımın 2. Lig ve 1. Lig Play-Off şampiyonluklarında önemli rol oynamıştı. Takımın Ege temsilcisi olarak yükselişe geçtiği dönemde savunmadaki istikrarıyla dikkat çeken Özdamar, taraftarların da sevgisini kazandı.

Ancak, geride kalan 2024-2025 sezonunda Süper Lig hedefiyle yola çıkan Bodrum FK'da, ağır bir sakatlık yaşayan oyuncu sadece 2 maçta 45 dakika süre alarak sahalardan uzak kaldı.

Yol Ayrımı: Yeni Sezonda Süleyman Özdamar Yok

Yeni sezon planlamasında Süleyman Özdamar'a yer vermeyen Bodrum FK yönetimi, tecrübeli futbolcuya veda ederek yolları resmen ayırdı. Özdamar’ın kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu oldu.