Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Bodrum'a içme ve kullanma suyu sağlayan Mumcular Barajı'ndan su verilmeyeceğini, planlı su kesintilerinin başlayacağını duyurdu. Kuraklık nedeniyle İzmir'den sonra Bodrum'da da planlı su kesintilerinin başlayacağına dikkat çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Kuraklık etkilerinin devam etmesi durumunda her geçen yıl rezervuarların durumu bir miktar daha kötüleşiyor. Geçen sene Milas'ın Akgedik Barajı'ndan su temini sağlanmış geçici de olsa bir miktar rahatlama yaşanmıştı" dedi.

Kuraklık ve düşen yağış miktarı kıyı kentlerinde hissedilir hale gelirken, Bodrum'da içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranlarının kritik seviyelere geriledi. Bu kapsamda, MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, “Bodrum ilçemizin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Mumcular Barajı'ndan Yarımada'ya sağlanan su, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mumcular Ovası'nın tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için 8 Eylül itibariyle durdurulmuştur. Mumcular Barajı'ndan Bodrum'a verilen suyun kesilmesi nedeniyle başta Bodrum merkez mahalleleri olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacaktır. Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

'İÇME SUYU TEMİNİNDE ZORLUKLAR YAŞANIYOR'

İçme suyu temininde yaşanan zorluğa dikkat çeken MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "İzmir'den sonra Bodrum'da da planlı kesintiler başladı. Sonbaharın sonuna doğru rezervuarlarda kuruma olacağını öngörmüştük. Şu an için bir kuruma söz konusu değil ancak Mumcular ve Geyik barajlarında yapılan tahsisatın sonuna geldiğimizi görüyoruz. Mumcular Barajı'ndan artık Bodrum'a su verilmeyeceği duyuruldu. Kalan suyun ise tarımsal sulama için tahsis edildiği söyleniyor. Her iki barajda 60 milyon metreküp bir hacmimiz söz konusu, 20 milyon metreküpe yakın bir kayıp kaçağımız var. Ortalama nüfusun Bodrum'da 500 bin kişi olduğunu düşünürsek bu ise 30 milyon metreküplük bir su ihtiyacı demek. Esas sorunumuz rezervuarları dolduramamak ve doğru bir şekilde işletememek" dedi.

'DURUMUN DAHA KÖTÜ HALE GELECEĞİ GÖZÜKÜYOR'

Doç. Dr. Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer taraftan 15 milyon metreküp bir yer altı suyu söz konusu. Bunları aktif bir şekilde kullanamazsak önümüzdeki yıllarda durumun daha kötü hale geleceği gözüküyor. 'Acil durum' demek istemiyorum, zaten acil değil. Bu durumu biliyorduk. Yıllardan beri sürekli içme suyu temininde gerek patlaklar gerekse iletim hatlarının doğru şekilde işletilememesinden kaynaklı zorluklar yaşanıyor. Rezervuarlardaki su miktarı azalınca bu iki stres birleşip, önümüzdeki günlerde sonbaharın sonlarına doğru daha sıkışık hale geliyor. Kuraklık etkilerinin devam etmesi durumunda her geçen yıl rezervuarların durumu bir miktar daha kötüleşiyor. Geçen sene Milas'ın Akgedik Barajı'ndan su temini sağlanmış geçici de olsa bir miktar rahatlama yaşanmıştı. Şu anki durumda ilave su temini söz konusu değil."