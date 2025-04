Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze'nin kanla sulanan toprakları kelepir emlak arazisi olarak görülüyor. Soykırım suçluları ve onlara alkış tutanlar, rüyalarınızdan uyanın. Gazze için gördüğünüz ve kurduğunuz her hayali kabusa çeviririz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 7'nci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Kırıkkale'ye geldi. Kongrede konuşan Arıkan, Kırıkkale'nin sanayi yatırımları ile ön plana çıkan güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Bir zamanlar Kırıkkale demek, refah ve huzur demekti. Fakat ne yazık ki bugün gördüğümüz manzara bundan çok uzakta. Ankara'nın hemen yanı başındayız. Buna rağmen bu güzel ilimiz, merkezi bütçeden hak ettiği yatırımları alamıyor" dedi.

'MAZLUMLARIN FERYADI DİPLOMASİ MASALARINDA YOK SAYILIYOR'

Dünyada çok büyük bir zulüm yaşandığını söyleyen Arıkan, "Her konuda sesi çıkan yöneticilerimizin bu konuda sesi çıkmıyor. Gazze yanarken hala masa başında yazılan senaryolarla meşgulüz. Tweet atmakla ve kınama mesajı yayımlamakla meşgulüz. Gazze'de katil İsrail'in durmaya, dünyanın da İsrail'i durdurmaya maalesef niyeti yok. Ülkemiz, bölge ülkeler ve dünya sessiz. Mazlumların feryadı diplomasi masalarında yok sayılıyor. Kadın ve çocukların gördüğü zulüm, sent hesaplarıyla örtülüyor. Gazze'nin kanla sulanan toprakları kelepir emlak arazisi olarak görülüyor. Soykırım suçluları ve onlara alkış tutanlar, rüyalarınızdan uyanın. Gazze için gördüğünüz ve kurduğunuz her hayali kabusa çeviririz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Kongrede, İl Başkanı Veysel Kutluca yeniden seçildi. (DHA)