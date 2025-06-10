Saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, 81 ACL 470 plakalı TIR, Gebze Balçık Kavşağı'nda virajı dönerken kontrolden çıktı ve bariyerlere çarparak devrildi. TIR’ın kasasında bulunan tonlarca karpuz yeşillik alana saçıldı. Kazada TIR’ın kabin kısmı tamamen ezildi.

Sıkışan Yaralılar Kurtarıldı, Şoför Hayatını Kaybetti

Araçta bulunan E.D., H.B. ve F.D., kabin içinde sıkıştı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık ekipleri TIR şoförü Hakan S.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hakan S.'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, TIR’ın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.