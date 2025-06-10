Takımın iskeletini oluşturan oyuncularla prensip anlaşmasına vardıklarını belirten Heyal, “Kadromuzu dağıtmıyoruz, omurgayı koruyoruz. Bu bizim istikrar ve güven mesajımızdır” dedi.

Oyuncu Alacakları Tek Seferde Ödenecek

Heyal, geçmiş dönemden kalan alacakların ödeneceğini ve bu sezonki ödemelerin de maç başları hariç tek seferde yapılacağını söyledi. "Kimseden kaynak aramıyoruz, taksit ya da vade istemedik. Ne söz verdiysek, yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Taraftara Çağrı: Asılsız Haberlere İtibar Etmeyin

Bazı medya organlarında çıkan ve yönetimi hedef alan haberlerin kasıtlı olduğunu savunan Heyal, "Yeni yönetime olan güveni sarsmak isteyenlere fırsat vermeyin. Taraftarımızdan ve camiamızdan ricamız, bu tür asılsız iddialara kulak asmamalarıdır" dedi.