ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Alaska’nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Askeri Üssünde yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Putin’in bir anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü belirterek, “Görüşmeyi isteme kararında muhtemelen yaptırım tehdidi rol aldı” dedi.

İkinci bir görüşme planına da değinen Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i arayacağını ifade ederek, “Eğer Putin’le görüşmem kötü geçerse kimseyi aramayacağım. İyi geçerse Zelenskiy ve Avrupalı liderleri arayacağım. Ortak basın toplantısı olup olmayacağını henüz bilmiyoruz” diye konuştu.

Ateşkes olasılığına da değinen Trump, hemen bir anlaşmaya varıp varamayacaklarının kesin olmadığını vurguladı. Ayrıca, Putin ile yeniden görüşmeleri durumunda 3 farklı lokasyonun gündemde olduğunu söyledi.