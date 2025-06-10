Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen taziye kabulünde, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek taziyeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel ile birlikte kabul etti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Manisalılar ve her siyasi partiden milletvekilleri ile üst düzey yöneticiler salona akın etti.

Acısı gözlerinden okunan Nurcan Zeyrek, bitkinliği nedeniyle taziyeleri oturduğu sandalyeden kabul etti. Bu zorlu süreçte kendisine en büyük desteği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel verdi.

Taziye Kabulü 3 Gün Sürecek

Fatih Sergi Salonu’ndaki taziye kabulünün üç gün boyunca devam edeceği bildirildi. Manisalı vatandaşlar ve ülke genelinden gelenler, Başkan Zeyrek’e olan son görevlerini yerine getirerek ailesine başsağlığı diliyor.