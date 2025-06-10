Yangın, Urla’nın Uzunkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, birçok kızılçam ağacı zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından jandarma olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Mangal Ateşi Felakete Neden Oldu

Jandarmanın yaptığı araştırmada, yangının ormana bitişik arazide mangal yapan D.Ç.'nin dikkatsizliği sonucu çıktığı belirlendi. Yangına sebebiyet veren D.Ç., gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililerden Uyarı: Ormanlık Alanlarda Ateşe Dikkat

Yetkililer, sıcak havaların artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle ormanlık alanlarda mangal, ateş yakma ve anız temizliği gibi faaliyetlerin büyük risk taşıdığına dikkat çekildi.