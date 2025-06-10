Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i uğurlamak için on binlerce kişi katıldı. Zeyrek’in ölümü Manisalıları ve siyasileri yasa boğarken cenazeye katılanalar göz yaşlarını tutamadı.

BELEDİYE ÖNÜNDE ANMA TÖRENİ

Zeyrek için saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Zeyrek, Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Zeyrek'in naaşı bugün tören sonrasında Hatuniye Camisi'ne götürülecek, Zeyrek Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak cenaze namazından sonra Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

ÖZGÜR ÖZEL CENAZE ARACININ ÖNÜNE OTURDU

Zeyrek'in cenazesi, saat 10.30 sularında hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek'e Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.

Zeyrek'in cenazesi, gasilhaneye götürüldü. Özgür Özel, cenaze aracının önüne oturdu.

Ferdi Zeyrek'in naaşını almak için hastane önüne gelen yakınları gözyaşları içinde bekledi. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde on binlerce kişi toplandı. Manisalılar, Zeyrek'e veda için bekliyor. Manisalılar, Ferdi Zeyrek'e son vedalarını yapmak için Manisa Büyükşehir Belediye binası önüne geldi. Binaya da Zeyrek'in fotoğrafının olduğu "Yastayız" yazılı afişin asıldığı görüldü.

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için başvuruda bulunmuştu. Zeyrek'in cenaze törenine İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da katıldı.