Kürsüye çıkan Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu sonuçları açıklarken salonda büyük coşku yaşandı. Ancak sonuçların ardından kürsüye gelen Ali Koç, bazı üyelerin yuhalamalarına tepki gösterdi. Koç, “Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha demokrasi şölenini geride bıraktık. Bari burada saygılı olun” dedi.

Saran’ı tebrik eden Ali Koç, “Seçim son derece medeni ve adil bir şekilde gerçekleşti. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz, verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil, dışarıda aramanın zamanı. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı” ifadeleriyle birlik mesajı verdi.