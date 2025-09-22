Yangın saat 18.30 sıralarında İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi’nde bulunan 10 katlı binanın altındaki marketin depo kısmında başladı. Binanın arkasındaki avlunun içinde henüz bilinmeyen bir sebeple tahta parçalarının tutuşması sonucu başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek avludaki ahşap kulübeye sıçradı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle marketin jeneratöründe ve çevredeki 3 binanın dış cephesinde hasar oluştu. (DHA)

Kaynak: DHA