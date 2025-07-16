Galatasaray, Fernando Muslera ile geçen 14 yılın ardından kaleci pozisyonuna dünya çapında bir takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Manchester City’nin deneyimli Brezilyalı file bekçisi Ederson’un şartlarını resmi olarak sordu.

Ederson Türkiye’ye Sıcak Bakıyor

Galatasaray’ın ilgisine olumlu yaklaşan Ederson’un transferinin gerçekleşmesi, maaş beklentisinin karşılanmasına bağlı. 30 yaşındaki kalecinin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Osimhen’in Yanı Sıra Kaleye de Takviye

Victor Osimhen transferine yoğunlaşan Galatasaray, aynı zamanda kalede güven veren bir ismi kadrosuna katarak Şampiyonlar Ligi yolunda güçlü bir adım atmak istiyor.

Transferde Kritik Süreç Başlıyor

Ederson’un transferi için mali şartlar masaya yatırılırken, sarı-kırmızılı yönetim bu stratejik hamleyi tamamlamak adına görüşmelerini sürdürüyor.