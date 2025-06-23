Yakında vizyona girecek “Gelin Takımı 2” filminin Fethiye'deki çekimleri sırasında oyuncular arasında tartışma yaşandı. Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik arasında geçen diyalog sonrası sette kısa süreli gerginlik oluştu.

“Gelin Takımı 2” filminin Fethiye Kabak Koyu’nda devam eden çekimleri sırasında, başrol oyuncularından Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Çekimlerin yapıldığı bölgede film ekibi aynı otelde konaklarken, tartışmanın otelde yaşandığı öğrenildi.

Filmin oyuncu kadrosunda Nilperi Şahinkaya’nın “Deniz” karakteriyle yer aldığı sahnelerde, Seda Bakan, Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu ve Fırat Çelik de rol alıyor.

Olayın ardından çekimlerin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Akşam saatlerinde ekip yemek sırasında bir araya gelirken, sohbetin ilerleyen dakikalarında ortamda gerginlik yaşandı. Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik’e 2022 yılında Adana’da yaşanan bir olaya atıfta bulunarak, Burak Deniz’in doğum gününü neden kutladığını sordu.

“Gelin Takımı 2” filminin Fethiye’deki çekimleri sırasında Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında yaşanan tartışma fiziksel boyuta ulaştı. Görgü tanıklarına göre Şahinkaya, tartışma sırasında bardak fırlattı, arbedede Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü.

Set akşamı ekip yemek masasında bir aradayken Nilperi Şahinkaya’nın Fırat Çelik’e yönelttiği sorunun ardından tansiyon yükseldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışmanın alevlenmesi üzerine Şahinkaya, önündeki bardakları Çelik’e doğru fırlattı. Olay sırasında ekipte panik yaşanırken, Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu araya girmeye çalıştı.

Yaşanan arbede sırasında Bozoklu’nun sandalyeden düştüğü iddia edildi. Olayın ardından çekimlerde kısa süreli duraksama yaşanırken, prodüksiyon ekibinin taraflar arasında ortamı yatıştırmak için devreye girdiği öğrenildi. Henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ertesi Gün Özür Geldi

Ertesi sabah yeni bir gelişme yaşandı. Nilperi Şahinkaya, alkolün de etkisiyle kontrolünü kaybettiğini kabul ederek ekip arkadaşlarından özür diledi. Oyuncunun özür dilemesinin ardından bazı ekip üyelerinin bu durumu anlayışla karşıladığı, setteki gerginliğin zamanla azaldığı belirtildi.