Kulübün Genel Sekreteri Burak Kızılhan imzasıyla TFF’ye iletilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Eğer bu iddialar doğruysa, sadece ilgili kurulun tarafsızlığı değil aynı zamanda TFF'nin kurumsal itibarı ve kamuoyundaki güvenilirliği de ciddi şekilde zedelenecektir. Türk futbolunun adaleti tesis etmekle görevli en önemli kurullarından birinin içinde yer alan üyelerin bu tür söylemlerde bulunması 'disiplin' kavramını işlevsiz hale getirdiği gibi sporda tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine de açık bir saldırı niteliğindedir."

Fenerbahçe Kulübü, TFF’den iddialarla ilgili idari ve disiplin soruşturması başlatılmasını talep etti. Kulüp açıklamasında, "Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.