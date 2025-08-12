Kaza, saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, halden pazar yerine ürün taşıyan sebze yüklü kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonet devrildikten sonra bir süre savrularak sürüklendi ve orta refüje çarparak durabildi.

2 Kişi Yaralandı, Trafik Geçici Olarak Yoğunlaştı

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ve yanındaki yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, devrilen kamyonetin içerisindeki ürünler başka bir araca aktarıldı. Kaza nedeniyle caddede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu, ancak kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.